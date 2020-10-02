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Участница проекта «Супермама» выпустила клип

02.10.2020

Участница проекта «Супермама» Юлиана Купцова, известная как певица KUPTSOVA, выпустила клип на лирическую композицию «После всего». Подробности читайте в материале.

супермама

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Изысканная участница 1 сезона психологического проекта «Супермама» Юлиана Купцова выпустила клип на лирическую композицию «После всего». Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.  

Ее песня — это история любви двух сердец, которые уже не вместе, но все еще не могут забыть друг друга.

«Работа получилась очень светлой и эмоциональной, так как мы с Данилом Знаменским, актером, сыгравшим роль моего возлюбленного, полностью прониклись сюжетом клипа и прочувствовали все эмоции этой любовной истории, — рассказывает Юлиана Купцова. — «После всего» — это настоящие и неподдельные чувства, которые переживал каждый, кто когда-то терял любимого человека, безумно по нему скучал и не мог забыть».

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