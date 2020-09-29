12 жовтня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов оцінюватиме методи виховання учасниць із кардинально різними поглядами на материнство. Проєкт виходитиме з понеділка по четвер о 18:00. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Дружина мусульманина, мама спортсменів і оперна співачка — керівниця проєкту «Супермама» Марія Біла розповіла, що чекає на глядачів у новому сезоні.

У другому сезоні психологічного реаліті «Супермама» на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше дивовижних жінок із їхніми неповторними історіями і поглядами на виховання дітей. Цього року проєкт розширив свою географію: учасниці з Києва, Одеси, Харкова та Дніпра поділяться своїм досвідом материнства.

«Цей проєкт дуже цікавий тим, що завдяки йому в кожної мами з’явиться можливість подивитися на материнство по-іншому, переглянути деякі погляди на виховання і стати супермамою. Але не для перемоги в проєкті, а для власної дитини. І це, напевно, найголовніше», — каже Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Дмитро Карпачов: Виховувати дітей потрібно навчитися

Щотижня чотири мами з абсолютно різними підходами до виховання змагатимуться за звання Супермами. Вони ходитимуть одна до одної в гості, знайомитимуться з побутом і традиціями іншої сім’ї, аналізуватимуть стиль виховання дітей. Через чотири дні кожна мама оцінить своїх конкуренток за шкалою від 1 до 10 у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів за підсумком особистого спілкування з учасницями виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки матусь став найкращою.

Читайте нас також у Viber і Telegram.