Стала відома дата старту 2-го сезону проєкту «Супермама»
29.09.2020
12 жовтня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачовоцінюватиме методи виховання учасниць із кардинально різними поглядами на материнство. Проєкт виходитиме з понеділка по четвер о 18:00. Детальніше читайте в матеріалі.
У другому сезоні психологічного реаліті «Супермама» на глядачів телеканалу СТБ чекає ще більше дивовижних жінок із їхніми неповторними історіями і поглядами на виховання дітей. Цього року проєкт розширив свою географію: учасниці з Києва, Одеси, Харкова та Дніпра поділяться своїм досвідом материнства.
«Цей проєкт дуже цікавий тим, що завдяки йому в кожної мами з’явиться можливість подивитися на материнство по-іншому, переглянути деякі погляди на виховання і стати супермамою. Але не для перемоги в проєкті, а для власної дитини. І це, напевно, найголовніше», — каже Дмитро Карпачов.
Щотижня чотири мами з абсолютно різними підходами до виховання змагатимуться за звання Супермами. Вони ходитимуть одна до одної в гості, знайомитимуться з побутом і традиціями іншої сім’ї, аналізуватимуть стиль виховання дітей. Через чотири дні кожна мама оцінить своїх конкуренток за шкалою від 1 до 10 у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Свої 10 балів за підсумком особистого спілкування з учасницями виставить і Дмитро Карпачов, тим самим визначивши, хто з четвірки матусь став найкращою.