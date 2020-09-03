Сьогодні закінчився десятий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі завдяки оцінкам самих учасниць перемогла мама-екстрасенс Далі. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і чи змінилося щось після реаліті, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 39 випуск: Камін від Versace і яйця Фаберже — чи так добре живеться дітям мами-екстрасенса Далі?

Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Я — людина публічна і часто даю інтерв’ю і на телебаченні, і в друкованих ЗМІ. Однак завжди говорю тільки про роботу. Ніколи раніше я не розказувала про свою сім’ю. До виходу в ефір випусків проєкту «Супермама» ніхто не знав, скільки у мене дітей, яка я мама і, звичайно ж, ніхто ніколи не був у мене вдома. Але мені здається, що моя історія буде цікава не тільки тим людям, хто мене знає, адже мені є що розповісти і чим поділитися.

Яке враження на вас справили учасниці?

Дівчата — мені не конкурентки, адже кожна з нас перебуває на своєму рівні. Все, що показали в ефірі, — абсолютна правда. Я продовжую спілкуватися з Анною. Вона дуже добра і весела. Але була на проєкті жінка, яка мені близька по духу, з якою є про що поговорити. Вона стала мені близькою подругою. Та й наші діти подружилися. Це Ірина. Я сподіваюся, що наша дружба буде дуже довгою.

Що стосується Юлі, то ми дуже рідко спілкуємося. Просто в нас різні погляди на деякі речі, особливо — на виховання дітей.

У випуску ви дуже багато розповіли про своє життя. Де ви берете сили, щоб долати всі ті труднощі, які вам піднесла доля?

Звичайно ж, ідучи на проєкт, я розуміла, що мені потрібно буде розповісти про своє життя все. З першим чоловіком я розлучилася, другий — помер, а тато Єлизавети нині живе в іншій країні. Зараз я дуже багато сил витрачаю на своїх дітей і на роботу. Щоб набратися сили, я намагаюся відпочивати. Для мене сон — це джерело здоров’я і гарантія прекрасного самопочуття.

Стосовно окулярів, то зараз я вже не хочу говорити про це. Вони стали моїм брендом, і я повністю прийняла це. Хоча раніше, особливо в шкільні роки, у мене було багато комплексів.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов радив вам більше прислухатися до думки своїх дітей. Наприклад, щодо вибору майбутньої професії. Ви змінили свою думку стосовно цього?

Безумовно, Дмитро Карпачов під час зустрічі дав мені багато хороших порад, і я прислухаюся до деяких із них. Але я теж за освітою психолог і розумію реалії цього життя. Звісно, діти у віці 8 років не знають, ким хочуть стати в майбутньому. Однак поки я не змінила своєї думки. Я би хотіла, щоб син став пластичним хірургом. Звичайно, якщо син скаже мені, що хоче стати слюсарем, я буду проти. Як мама, яка дбає про майбутнє своїх дітей, я, безумовно, хочу їм кращого. Адже професії, які я вибираю, допоможуть добре заробляти і бути затребуваним фахівцем. Але й до думки своїх дітей я прислухаюся. Адже потрібно вміти їх чути.

Читайте нас також у Viber і Telegram.