Сегодня закончилась десятая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале благодаря оценкам самих участниц победила мама-экстрасенс Дали. О том, почему она решила принять участие в проекте и изменилось ли что-то после реалити, читайте в нашем материале.

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Почему решили принять участие в проекте?

Я — человек публичный и часто даю интервью и на телевидении, и в печатных СМИ. Однако я всегда говорю только о работе. Никогда ранее я не распространялась о своей семье. До выхода в эфир выпусков проекта «Супермама», никто не знал, сколько у меня детей, какая я мама и, конечно же, никто никогда не был вхож в мой дом. Но мне кажется, что моя история будет интересна не только тем людям, кто меня знает, ведь мне есть, что рассказать и чем поделиться.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Девочки — мне не конкурентки, ведь каждая из нас находится на своем уровне. Все, что показали в эфире, — абсолютная правда. Я продолжаю общаться с Анной. Она очень добрая и веселая. Но была на проекте женщина, которая мне близка по духу, с которой есть, о чем поговорить. Она стала мне близкой подругой. Да и наши дети подружились. Это Ирина. Я надеюсь, что наша дружба будет очень долгой.

Что касается Юли, то мы очень редко общаемся. Просто у нас разные взгляды на некоторые вещи, особенно — на воспитание детей.

В выпуске вы очень много рассказали о своей жизни. Где вы берете силы, чтобы преодолевать все те трудности, которые вам преподнесла судьба?

Конечно же, идя на проект, я понимала, что мне нужно будет рассказать о своей жизни все. С первым мужем я развелась, второй — умер, а папа Елизаветы сейчас живет в другой стране. Сейчас я очень много сил трачу на своих детей и на работу. Я стараюсь отдыхать. Для меня сон — это источник здоровья и гарантия прекрасного самочувствия.

Что касается очков, то сейчас я уже не хочу говорить об этом. Они стали моим брендом, и я полностью приняла это. Хотя раньше, особенно в школьные годы, у меня было много комплексов.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев советовал вам больше прислушиваться к мнению своих детей. Например, относительно выбора будущей профессии. Вы изменили свое мнение по этому поводу?

Безусловно, Дмитрий Карпачев во время встречи дал мне много хороших советов, и я прислушаюсь к некоторым из них. Но я тоже по образованию психолог и понимаю реалии этой жизни. Конечно, дети в возрасте 8 лет не знают, кем хотят стать в будущем. Однако пока я не изменила своего мнения. Я бы хотела, чтобы сын стал пластическим хирургом. Конечно, если он скажет мне, что видит себя слесарем, я буду против. Как думающая мама, я, безусловно, хочу лучшего для своих детей. Я постараюсь дать им хорошее образование, ведь профессии, которые я выбираю, помогут хорошо зарабатывать и быть востребованным специалистом. Но и с мнением своих детей я тоже считаться буду. Нужно уметь их слышать.

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