Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
Все проекты
ua
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 17 неделе?

18.12.2023

На СТБ начинается 17 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из Киева.

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Первой гостей будет встречать Александра. Вместе с мужем она воспитывает 14-летнего Егора. Для мамы важна самостоятельность ребенка. Сын сам ходит в школу с первого класса, сам убирает и делает уроки. Александра актриса, играет в театре. Она изучает итальянский, польский, английский, занимается йогой, боксом и разными видами танцев. Героиня убеждена, что их семья идеальна! Согласятся ли с этим другие?

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Далее героини отправятся к Карине. Она работает свадебным и семейным фотографом. Участница реалити разведена, воспитывает девятилетнего Кирилла. Мама не вмешивается в обучение сына, ведь уверена, что это его зона ответственности. У Карины с Кириллом дружеские отношения, без запретов и строгих правил. Они вместе развлекаются и посещают экстремальные развлечения. Не нарушается ли дисциплина в семье?

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Третьей гостей будет встречать Анастасия. Вместе с мужем она воспитывает Данилу, ему шесть месяцев. Настя называет себя спокойной и рациональной матерью, таким же растет и ее сын. Она относится к нему так, как хотела бы, чтобы относились к ней. Анастасия модель, призер международных конкурсов красоты, лицо многих мировых брендов, а также «Королева Украины». Сейчас занимается трейдингом. По каким правилам живет семья? Проверят соперницы!

Последней гостей будет ждать Алина. Героиня разведена, воспитывает семилетнюю Милану. Алина перфекционистка, любящая порядок и в квартире, и в голове, к этому же приучает и доченьку. Также участница реалити отмечает, что воспитывает настоящую принесу! У Миланы всегда есть большой выбор платьев, собственная косметика, аксессуары. Алина работает в бьюти-индустрии, мастер лазерной эпиляции и перманентного макияжа, имеет несколько салонов красоты по Украине. Удается ли ей успевать все? 

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 17 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Кто станет супермамой на этой неделе? Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 16 неделе?

 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 15 неделе?

 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 14 неделе?

 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 13 неделе?

 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 12 неделе?

 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Тернополя на 11 неделе?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить