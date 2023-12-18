Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 17 неделе?

На СТБ начинается 17 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из Киева.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Первой гостей будет встречать Александра. Вместе с мужем она воспитывает 14-летнего Егора. Для мамы важна самостоятельность ребенка. Сын сам ходит в школу с первого класса, сам убирает и делает уроки. Александра актриса, играет в театре. Она изучает итальянский, польский, английский, занимается йогой, боксом и разными видами танцев. Героиня убеждена, что их семья идеальна! Согласятся ли с этим другие?

Далее героини отправятся к Карине. Она работает свадебным и семейным фотографом. Участница реалити разведена, воспитывает девятилетнего Кирилла. Мама не вмешивается в обучение сына, ведь уверена, что это его зона ответственности. У Карины с Кириллом дружеские отношения, без запретов и строгих правил. Они вместе развлекаются и посещают экстремальные развлечения. Не нарушается ли дисциплина в семье?

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Третьей гостей будет встречать Анастасия. Вместе с мужем она воспитывает Данилу, ему шесть месяцев. Настя называет себя спокойной и рациональной матерью, таким же растет и ее сын. Она относится к нему так, как хотела бы, чтобы относились к ней. Анастасия модель, призер международных конкурсов красоты, лицо многих мировых брендов, а также «Королева Украины». Сейчас занимается трейдингом. По каким правилам живет семья? Проверят соперницы!

Последней гостей будет ждать Алина. Героиня разведена, воспитывает семилетнюю Милану. Алина перфекционистка, любящая порядок и в квартире, и в голове, к этому же приучает и доченьку. Также участница реалити отмечает, что воспитывает настоящую принесу! У Миланы всегда есть большой выбор платьев, собственная косметика, аксессуары. Алина работает в бьюти-индустрии, мастер лазерной эпиляции и перманентного макияжа, имеет несколько салонов красоты по Украине. Удается ли ей успевать все?

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023 Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 17 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Кто станет супермамой на этой неделе? Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ