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Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами зі столиці на 17 тижні?

18.12.2023

На СТБ розпочинається 17 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з четвіркою матусь з Києва. 

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Першою гостей зустрічатиме  Олександра. Разом з чоловіком вона виховує 14-річного Єгора. Для мами важлива самостійність дитини. Так, син сам ходить до школи з першого класу, сам прибирає та робить уроки. Олександра акторка, грає в театрі. Вона вивчає італійську, польську, англійську, займається йогою, боксом та різними видами танців. Героїня переконана, що їх родина ідеальна! Чи погодяться з цим інші? 

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Далі героїні вирушать до Карини. Вона працює весільним та сімейним фотографом. Учасниця реаліті розлучена, виховує дев’ятирічного Кирила. Мама не втручається в навчання сина, адже впевнена, що це його зона відповідальності. У Карини з Кирилом дружні стосунки, без заборон та суворих правил. Вони разом розважаються та відвідують екстремальні розваги. Чи не порушується дисципліна в родині? 

Більше на тему: Дмитро Карпачов розповів, чи ефективно ставити дитину «в куток»

Третьою гостей зустрічатиме Анастасія. Разом з чоловіком вона виховує Данила, йому шість місяців. Настя називає себе спокійною та раціональною мамою, таким же росте і її син. Вона ставиться до нього так, як хотіла б, щоб ставилися до неї. Анастасія модель, призерка міжнародних конкурсів краси, обличчя багатьох світових брендів, а також “Королева України”. Зараз займається трейдингом. За якими правилами живе родина? Перевірять суперниці! 

Останньою на гостей чекатиме Аліна. Героїня розлучена, виховує семирічну Мілану. Аліна перфекціоністка, любить порядок і в квартирі, і в голові, до цього ж привчає і донечку. Також учасниця реаліті відмічає, що виховує справжню принесу! У Мілани завжди є великий вибір суконь, власна косметика, аксесуари. Аліна працює в б’юті-індустрії, вона майстер лазерної епіляції та перманентного макіяжу, має декілька салонів краси по Україні. Чи вдається їй встигати все?

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня 2023

Супермама 6 сезон: учасниці 17 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 17 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Та хто стане супермамою 17 тижня? Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ. 

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