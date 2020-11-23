19 ноября закончилась шестая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам от конкуренток победила мама-огонь Таня. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Почему решили принять участие в проекте?

Потому что это очень поучительный и показательный проект. Я с самого начала была уверена в победе, и сын — тоже. Почему нет, ведь на моем примере многие зрители могут увидеть себя и почерпнуть что-то новое!

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Первое впечатление всегда обманчиво. В ходе общения с мамочками мое мнение изменилось. Илона — прекрасная, целеустремленная девушка, которая просто обожает своего сына. Мы очень похожи.

Ира не такая строгая, как кажется на первый взгляд. Ее жизнь — ее правила. И судить ее никто не вправе. Она, как и любая мама, проявляет любовь к своим ребятам, но по-своему! Я вообще в восторге от ее поведения, не всем это дано!

Люда… Она большая молодец, что воспитывает детей билингвами. Это, правда, круто. Но на этом пока все. Я была хорошего мнения о ней, пока она на мою доброту не проявила себя подлостью.

Во время выпуска участницы несколько раз отметили, что у вас есть некая тяга к алкоголю. Что можете сказать по этому поводу?

Абсолютно все люди выпивают! И я действительно могу выпить бокальчик вина, но это происходит крайне редко. Истории, которые я рассказывала, были очень давно. Проблем с алкоголем у меня нет! Как сказал один психолог: «В том доме, где живет алкоголик, не может быть много выпивки, ведь он ее постоянно выпивает!». А у меня дома большой бар для гостей, друзей, и я спокойно с этим живу! К тому же, в одиночку я никогда не пью! Я честна на всю страну, ведь видела, как те, кто говорит: «Ой, я не пью», напивались в стельку!

Вы поддерживаете связь с соперницами после проекта?

Да, мы переписываемся с Ирой и тесно общаемся с Илоной. Мы очень похожи и у нас даже дети подружились. С Людой я не общаюсь.

Во время выпуска вы рассказали о непростых отношениях с отцом вашего ребенка. Расскажите, где вы брали силы, когда опускались руки? Как осознали, что так жить нельзя?

Это очень долгая тема, ведь, когда опускались руки — я уходила. Но потом, когда мой мужчина пытался исправить ситуацию, я возвращалась. Я верила, давала шанс, хотела сохранить отношения ради сына. Но потом все опять повторялось!

В финале, когда Дмитрий Карпачев назвал вас победительницей, он сказал фразу: «Супермамой, к сожалению, становитесь вы, Татьяна». Вас это задело?

Конечно, задело! Кроме слов «НА ЖАЛЬ», я потом больше ничего не слышала. И хоть он дал хорошее объяснение, но для меня все было как в тумане. Осознание победы пришло только дома. И мне абсолютно все равно, что я не стала его фавориткой. Меня оценили мои конкурентки. Разве может быть что-то более правдивым?

Изменилось ли что-то после проекта? Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева?

После проекта я перенесла операцию. У меня был рак шейки матки. Поэтому я находилась в постоянном стрессе. Пить — я не пью! Но во время финала и за победу с девчонками по бокалу вина выпили!

Что касается Дани, то он давно засыпает один, но потом я ложусь тоже. Иногда он остается спать в зале. Пока что я не хочу покупать ему отдельную кровать и ложить его в коридоре! Он спокойно засыпает, когда меня нет. Для меня в этом вопросе нет проблемы! В будущем, возможно, мы сменим жилье, где будет отдельная комната лично для него.

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