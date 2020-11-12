Сегодня, 12 ноября, закончилась пятая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам от конкуренток победила ММА-мама Алена. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

Почему решили принять участие в проекте?

Я никогда раньше не принимала участия в проектах подобного рода, и мне стало интересно, насколько правильно я воспитываю своего ребенка с точки зрения лучшего эксперта страны.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Участницы все яркие и очень неординарные. Я очень рада, что в наших выпусках удалось собрать именно такую четверку сильных и смелых женщин. У каждой из нас разный подход к воспитанию детей. Но как у человека, у каждой в прошлом была та история, которая сформировала нас такими, какие мы есть сегодня. Я благодарна проекту за то, что познакомилась с девочками.

Во время выпуска участницы несколько раз отметили, что вы можете агрессивно реагировать на некоторые замечания в свой адрес. Можете это прокомментировать?

Каждая из нас агрессивно реагирует, когда задевают ее какие-то триггерные точки. Я не боюсь критики, потому что реагирую на нее адекватно. Никогда в жизни не позволила бы себе агрессии в виде рукоприкладства или обзывательств. Так что это больная фантазия девочек. Боец — это не агрессор.

Если не вы, то кто мог бы получить звание супермамы из вашей четверки?

Может быть, Ксюша. Хоть начало ее материнства выглядело по меньшей мере неадекватно, но сейчас, пообщавшись с ней, я увидела, как много она поменяла в жизни, чтобы быть супермамой для сына.

Вы поддерживаете связь с соперницами после проекта?

Я поддерживаю связь со всеми участницами проекта. Мы учимся друг у друга и перенимаем все то лучшее, что есть у каждой из нас.

Изменилось ли что-то после проекта? Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева?

После проекта ничего не поменялось в методе воспитания ребенка. Дашенька делает большие успехи в области математики, мы уже бегло начинаем считать примеры. Она выиграла свою первую медаль по бальным танцам и хочет продолжать выступления дальше. Я горжусь ее успехами и уже вижу, каких результатов она достигает. Мы с мужем также продолжаем работать над собой. Муж старается не бежать впереди паровоза и давать возможность мне решать все самой, но надолго его не хватает, «подстилает мне солому», чтоб не упала.

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