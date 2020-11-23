19 листопада закінчився шостий тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам від конкуренток перемогла мама-вогонь Таня. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і чи змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Тому що це дуже повчальний і показовий проєкт. Я від самого початку була впевнена в перемозі, і син — теж. Чому ні, адже на моєму прикладі багато глядачів можуть побачити себе і почерпнути щось нове!

Яке враження на вас справили учасниці?

Перше враження завжди оманливе. У процесі спілкування з матусями моя думка змінилася. Ілона — прекрасна, цілеспрямована дівчина, яка просто обожнює свого сина. Ми дуже схожі.

Іра не така сувора, як здається на перший погляд. Її життя — її правила. І судити її ніхто не має права. Вона, як і будь-яка мама, проявляє любов до своїх хлопців, але по-своєму! Я взагалі у захваті від її поведінки, не всі так можуть!

Люда… Вона велика молодчина, що виховує дітей білінгвами. Це, правда, круто. Але на цьому поки все. Я була хорошої думки про неї, поки вона на мою доброту не повелася підло.

Під час випуску учасниці кілька разів зауважили, що у вас є певна тяга до алкоголю. Що можете сказати про це?

Абсолютно всі люди випивають! І я справді можу випити келишок вина, але це відбувається вкрай рідко. Історії, які я розповідала, трапилися дуже давно. Проблем із алкоголем у мене немає! Як сказав один психолог: «У тому домі, де живе алкоголік, не може бути багато випивки, адже він її постійно випиває!». А в мене вдома великий бар для гостей, друзів, і я спокійно з цим живу! До того ж на самоті я ніколи не п’ю! Я чесна на всю країну, адже бачила, як ті, хто каже: «Ой, я не п’ю», напивалися як чіп!

Ви підтримуєте зв’язок із суперницями після проєкту?

Так, ми листуємося з Ірою і тісно спілкуємося з Ілоною. Ми дуже схожі, і в нас навіть діти подружилися. З Людою я не спілкуюся.

Під час випуску ви розповіли про непрості стосунки з батьком вашої дитини. Розкажіть, де ви брали сили, коли опускалися руки? Як усвідомили, що так жити не можна?

Це дуже довга тема, адже, коли опускалися руки — я йшла. Але потім, коли мій чоловік намагався виправити ситуацію, я поверталася. Я вірила, давала шанс, хотіла зберегти стосунки заради сина. Але потім все знову повторювалося!

У фіналі, коли Дмитро Карпачов назвав вас переможницею, він сказав фразу: «Супермамою, на жаль, стаєте ви, Тетяно». Вас це зачепило?

Звичайно, зачепило! Крім слова «НА ЖАЛЬ», я потім більше нічого не чула. І хоч він дав гарне пояснення, але для мене все було як в тумані. Усвідомлення перемоги прийшло тільки вдома. І мені абсолютно все одно, що я не стала його фавориткою. Мене оцінили мої конкурентки. Хіба може бути щось більш правдивим?

Чи змінилося щось після проєкту? Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова?

Після проєкту я пережила операцію. У мене був рак шийки матки. Тому я перебувала в постійному стресі. Пити я не п’ю! Але під час фіналу і за перемогу з дівчатами по келиху вина випили!

Що стосується Дані, то він давно засинає один, але потім я лягаю теж. Іноді він залишається спати в залі. Поки що я не хочу купувати йому окреме ліжко і класти спати його в коридорі! Він спокійно засинає, коли мене немає. Для мене в цьому питанні немає проблеми! У майбутньому, можливо, ми змінимо житло, де буде окрема кімната особисто для нього.

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