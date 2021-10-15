«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 16.10.2021
15.10.2021
16 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також поділяться подробицями про патріотичні звички артистів, особисте життя і зіркову хворобу знаменитостей. Українці дізнаються таємниці Холостячки, Світлани Лободи, Дмитра Шурова та учасників гурту MOZGI. Детальніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 16.10.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 16 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Якого ідеального партнера шукають селебрітіз? Який портрет досконалого чоловіка в Холостячки, і яких половинок обирають українські зірки?
- До Дня захисника України: хто із зірок допомагає Українській армії і як?
- Гурт MOZGI відзначає 7-річчя. Розповідаємо історію створення і згадуємо успіхи.
- Знаменитий Піанобой провів екскурсію улюбленим містом і показав свої знакові місця.
- У кого з українських артистів є тварини, чим вони прославилися або як прославили господарів?
- У кого з українських акторів і виконавців була зіркова хвороба? Як вона проявилася і чи зіпсувала життя? Хто позбувся зіркової хвороби, а в кого вона залишилася?
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