16 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также поделятся подробностями о патриотических привычках артистов, личной жизни и звездной болезни знаменитостей. Украинцы узнают тайны Холостячки, Светланы Лободы, Дмитрия Шурова и участников группы MOZGI. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 16.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 16.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Ксения Мишина, Светлана Лобода, и многие другие знаменитости.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 16 октября 2021 года вы узнаете:

Какого идеального партнера ищут селебритиз? Какой портрет совершенного мужчины у Холостячки, и каких половинок выбирают украинские звезды?

Ко Дню защитника Украины: кто из звезд помогает Украинской армии и как?

Группа MOZGI отмечает 7-летие. Рассказываем историю создания и вспоминаем успехи.

Знаменитый Пианобой провел экскурсию по любимому городу и показал свои знаковые места.

У кого из украинских артистов есть животные, чем они прославились или как прославили хозяев?

У кого из украинских актеров и исполнителей была звездная болезнь? Как она проявилась и испортила ли жизнь? Кто избавился от звездной болезни, а у кого она осталась?

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