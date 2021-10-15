«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 16.10.2021
15.10.2021
16 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также поделятся подробностями о патриотических привычках артистов, личной жизни и звездной болезни знаменитостей. Украинцы узнают тайны Холостячки, Светланы Лободы, Дмитрия Шурова и участников группы MOZGI. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 16.10.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 16 октября 2021 года вы узнаете:
- Какого идеального партнера ищут селебритиз? Какой портрет совершенного мужчины у Холостячки, и каких половинок выбирают украинские звезды?
- Ко Дню защитника Украины: кто из звезд помогает Украинской армии и как?
- Группа MOZGI отмечает 7-летие. Рассказываем историю создания и вспоминаем успехи.
- Знаменитый Пианобой провел экскурсию по любимому городу и показал свои знаковые места.
- У кого из украинских артистов есть животные, чем они прославились или как прославили хозяев?
- У кого из украинских актеров и исполнителей была звездная болезнь? Как она проявилась и испортила ли жизнь? Кто избавился от звездной болезни, а у кого она осталась?
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