Так може тільки він: головний  романтик нашого часу Валерій Меладзе в Osocor Residence

2 вересня Валерій Меладзе красиво увірветься в життя найрозкішнішої київської локації. Osocor Residence обіцяє найліричніший початок концертної осені.

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Цей неперевершений колоритний тенор легко впізнати із першої ж секунди. Якби не Меладзе, усі жінки пострадянського простору залишилися б без щемливої «Сэры», меланхолійної «Красиво», фатальної «Самбы белого мотылька» і найліричнішого зізнання в коханні «Я не могу без тебя»…

«Актриса», «Как ты красива сегодня», «Салют, Вера!», «Небеса», «Текила-любовь», «Иностранец», «Девушки из высшего общества» — пісенні шедеври братів Меладзе не підвладні часу та обожнювані протягом десятків років. Це насправді геніальні музичні розповіді про істинні почуття Костянтина, розказані в неповторній манері Валерія.

А чи чули ви колись їх наживо в розкішно-романтичній атмосфері? Ні? То скоро матимете такий винятковий шанс в Osocor Residence.

Тільки уявіть: вечір спускається на теплий Київ, найкращі вина у келихах і для вас співає про любов в усіх її відтінках сам Валерій Меладзе… Направду, хто краще за гарячих грузинів знається на коханні та пристрасних емоціях?

Причин любити Меладзе багато, і в кожного вони свої. Увімкнувши «Небеса» і «Как ты красива сегодня», ми ностальгуємо та мріємо, танцюємо й ведемо дружні бесіди, зізнаємось в коханні і піднімаємо келихи. Зробити усе це за один вечір ви зможете 2 вересня в Osocor Residence.

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