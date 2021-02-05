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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021

05.02.2021

6 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару, а також як Євген Клопотенко прокоментує найпопулярніші чутки про себе. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Як прокоментує найпоширеніші чутки про себе Євген Клопотенко?
  • Усі таємниці любовного трикутника «принц Чарльз ― принцеса Діана ― Камілла Паркер-Боулз».
  • Що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару?
  • Як проходять зйомки кулінарного проєкту «МастерШеф»?
  • У кого із зіркових пар величезна різниця у віці?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 06.02.2021: що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару, а також як Євген Клопотенко прокоментує найпопулярніші чутки про себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 06.02.2021: що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару, а також як Євген Клопотенко прокоментує найпопулярніші чутки про себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 06.02.2021: що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару, а також як Євген Клопотенко прокоментує найпопулярніші чутки про себе

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