«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021
05.02.2021
6 лютого о 9:30 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару, а також як Євген Клопотенко прокоментує найпопулярніші чутки про себе. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 лютого 2021 року ви дізнаєтеся:
- Як прокоментує найпоширеніші чутки про себе Євген Клопотенко?
- Усі таємниці любовного трикутника «принц Чарльз ― принцеса Діана ― Камілла Паркер-Боулз».
- Що ховає у своїй сумці Ірина Сопонару?
- Як проходять зйомки кулінарного проєкту «МастерШеф»?
- У кого із зіркових пар величезна різниця у віці?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.02.2021
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