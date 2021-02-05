6 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, что прячет в своей сумке Ирина Сопонару, а также как Евгений Клопотенко прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 февраля 2021 года вы узнаете:

Как прокомментирует самые распространенные слухи о себе Евгений Клопотенко?

Все тайны любовного треугольника «принц Чарльз — принцесса Диана — Камилла Паркер-Боулз».

Что прячет в своей сумке Ирина Сопонару?

Как проходят съемки кулинарного проекта «МастерШеф»?

У кого из звездных пар огромная разница в возрасте?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.02.2021: что прячет в своей сумке Ирина Сопонару, а также как Евгений Клопотенко прокомментирует самые популярные слухи о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.02.2021: что прячет в своей сумке Ирина Сопонару, а также как Евгений Клопотенко прокомментирует самые популярные слухи о себе

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.02.2021: что прячет в своей сумке Ирина Сопонару, а также как Евгений Клопотенко прокомментирует самые популярные слухи о себе

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