«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021
05.02.2021
6 февраля в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут, что прячет в своей сумке Ирина Сопонару, а также как Евгений Клопотенко прокомментирует самые популярные слухи о себе. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 февраля 2021 года вы узнаете:
- Как прокомментирует самые распространенные слухи о себе Евгений Клопотенко?
- Все тайны любовного треугольника «принц Чарльз — принцесса Диана — Камилла Паркер-Боулз».
- Что прячет в своей сумке Ирина Сопонару?
- Как проходят съемки кулинарного проекта «МастерШеф»?
- У кого из звездных пар огромная разница в возрасте?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.02.2021
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