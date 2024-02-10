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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 2 - смотерть онлайн от 10.02.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 2 от 10.02.2024 - смотреть онлайн. Полный выпуск Неймовірна правда про зірок 2024 от 10.02.2024 - на сайте СТБ
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Певицы Alyona alyona и Jerry Heil стали победительницами нынешнего Нацотбора на Евровидение. Но насладиться триумфом сполна они не могут. Ведь Alyona alyona уже больше недели пытается решить, что делать со скандалистами. В проекте Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 2 мы расскажем, что после оскорбительных высказываний блогеров Петрова и Иванова певица решает, подавать ли на них в суд. Общество стало на сторону артистки, и теперь выбор за ней. Решится ли Alyona alyona начинать судебную тяжбу перед важным конкурсом? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 202024 выпуск 1 от 10.02.2024 на сайте СТБ!

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