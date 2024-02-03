Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 1 — смотерть онлайн от 03.02.2024

Выпуск 1 | 03.02.2024 | 2024

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Украинские и зарубежные звезды продолжают поддерживать нас на пути к победе. Певица Тоня Матвиенко даже отдала серебряное кольцо своей мамы, чтобы привлечь людей к сбору средств. А известный ролью джедая Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл собрал средства на дроны-разведчики.

В проекте Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 1 мы расскажем о топ 5 звездных парах, которые решили попробовать еще раз. Почему звезды расстались, а вскоре сошлись снова? Увенчалась ли успехом вторая попытка найти счастье с бывшим партнером? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 202024 выпуск 1 от 03.02.2024 на сайте СТБ!

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