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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 - дивитися онлайн від 03.02.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 від 03.02.2024 - дивитися онлайн. Повний випуск Неймовірна правда про зірок 2024 від 03.02.2024 - на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 від 03.02.2024 на сайті СТБ! Ми підготували для вас найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу.

Українські та закордонні зірки продовжують підтримувати нас на шляху до перемоги. Співачка Тоня Матвієнко навіть віддала срібне кільце своєї мами, щоб залучити людей до збору коштів. А відомий роллю джедая Люка Скайвокера актор Марк Гемілл зібрав кошти на дрони-розвідники.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 ми розкажемо про топ 5 зіркових пар, які вирішили спробувати ще раз. Чому зірки розлучилися, а незабаром зійшлися знову? Чи увінчалась успіхом друга спроба знайти щастя з колишнім партнером? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 202024 випуск 1 від 03.02.2024 на сайті СТБ!

Дивитися онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 – всі випуски

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