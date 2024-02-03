Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 – дивитися онлайн від 03.02.2024

Випуск 1 | 03.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 від 03.02.2024 на сайті СТБ! Ми підготували для вас найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу.

Українські та закордонні зірки продовжують підтримувати нас на шляху до перемоги. Співачка Тоня Матвієнко навіть віддала срібне кільце своєї мами, щоб залучити людей до збору коштів. А відомий роллю джедая Люка Скайвокера актор Марк Гемілл зібрав кошти на дрони-розвідники.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 1 ми розкажемо про топ 5 зіркових пар, які вирішили спробувати ще раз. Чому зірки розлучилися, а незабаром зійшлися знову? Чи увінчалась успіхом друга спроба знайти щастя з колишнім партнером? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 202024 випуск 1 від 03.02.2024 на сайті СТБ!

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