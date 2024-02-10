Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 2 – дивитися онлайн від 10.02.2024

Випуск 2 | 10.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 2 від 10.02.2024 на сайті СТБ! Не пропустіть найзахопливіші новини із життя вітчизняних і закордонних знаменитостей.

Співачки Alyona alyona та Jerry Heil стали переможницями цьогорічного Нацвідбору на Євробачення. Та насолодитися тріумфом сповна вони не можуть. Адже Alyona alyona вже більше тижня намагається вирішити, що робити зі скандалістами. У проєкті Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 2 ми розкажемо, що після образливих висловлювань блогерів Петрова та Іванова співачка вирішує, чи подавати на них до суду. Суспільство стало на сторону артистки, тож тепер вибір за нею. Чи наважиться Alyona alyona починати судову тяганину перед важливим конкурсом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 202024 випуск 1 від 10.02.2024 на сайті СТБ!

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