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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 16 - смотерть онлайн от 18.05.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 16 от 18.05.2024 - смотреть онлайн. Полный выпуск Неймовірна правда про зірок 2024 от 18.05.2024 - на сайте СТБ
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Евровидение 2024 уже закончилось, а скандалы – нет. Все началось с дисквалификации одного из участников песенного конкурса. А продолжилось скандалом о гендерном равенстве в составе украинского национального жюри. Что произошло? Смотрите в шоу Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 16.

Кроме того мы покажем соревнования между Анной Тринчер и Сергеем Лиховодой. Знаменитости попытаются доказать, что они прекрасно понимают звездных детей. Кто отгадает больше слов? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 16 от 18.05.2024 на сайте СТБ!

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