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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 - смотерть онлайн от 11.05.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 от 11.05.2024 - смотреть онлайн. Полный выпуск Неймовірна правда про зірок 2024 от 11.05.2024 - на сайте СТБ
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Многие знаменитости в детстве сталкивались с буллингом и травлей. Глядя на них сейчас, сложно поверить, что в школьные годы они вынуждены были терпеть оскорбления. В шоу Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 мы собрали топ 5 знаменитостей, что смогли побороть комплексы, навязанные другими людьми. Отличным примером для детей, что также стали объектами буллинга, является Леся Никитюк. Украинская телеведущая не стесняется рассказывать о кошмарах, которые пережила. За что травили Лесю Никитюк? Кто еще из всемирноизвестных знаменитостей терпел издевательства? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 от 11.05.2024 на сайте СТБ!

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