Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 — смотерть онлайн от 11.05.2024

Выпуск 15 | 11.05.2024 | 2024

Чтобы узнать, что нового произошло в жизни ваших кумиров – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 от 11.05.2024 на сайте СТБ!

Многие знаменитости в детстве сталкивались с буллингом и травлей. Глядя на них сейчас, сложно поверить, что в школьные годы они вынуждены были терпеть оскорбления. В шоу Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 мы собрали топ 5 знаменитостей, что смогли побороть комплексы, навязанные другими людьми. Отличным примером для детей, что также стали объектами буллинга, является Леся Никитюк. Украинская телеведущая не стесняется рассказывать о кошмарах, которые пережила. За что травили Лесю Никитюк? Кто еще из всемирноизвестных знаменитостей терпел издевательства? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 15 от 11.05.2024 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 14 от 04.05.2024