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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 - дивитися онлайн від 11.05.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 від 11.05.2024 - дивитися онлайн. Повний випуск Неймовірна правда про зірок 2024 від 11.05.2024 - на сайті СТБ
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Щоб дізнатися, що нового сталося в житті ваших кумирів – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 від 11.05.2024 на сайті СТБ!

Багато знаменитостей у дитинстві стикалися з булінгом і цькуванням. Дивлячись на них зараз, складно повірити, що в шкільні роки вони змушені були терпіти образи. У шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 ми зібрали топ 5 знаменитостей, що змогли побороти комплекси, нав’язані іншими людьми. Чудовим прикладом для дітей, що також стали об’єктами булінгу, є Леся Нікітюк. Українська телеведуча не соромиться розповідати про кошмари, які пережила. За що цькували Лесю Нікітюк? Хто ще з всесвітньовідомих знаменитостей терпів знущання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 від 11.05.2024 на сайті СТБ!

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