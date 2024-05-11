Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 – дивитися онлайн від 11.05.2024

Випуск 15 | 11.05.2024 | 2024

Щоб дізнатися, що нового сталося в житті ваших кумирів – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 від 11.05.2024 на сайті СТБ!

Багато знаменитостей у дитинстві стикалися з булінгом і цькуванням. Дивлячись на них зараз, складно повірити, що в шкільні роки вони змушені були терпіти образи. У шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 ми зібрали топ 5 знаменитостей, що змогли побороти комплекси, нав’язані іншими людьми. Чудовим прикладом для дітей, що також стали об’єктами булінгу, є Леся Нікітюк. Українська телеведуча не соромиться розповідати про кошмари, які пережила. За що цькували Лесю Нікітюк? Хто ще з всесвітньовідомих знаменитостей терпів знущання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 15 від 11.05.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 14 від 04.05.2024