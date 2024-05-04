Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 14 – дивитися онлайн від 04.05.2024

Випуск 14 | 04.05.2024 | 2024

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Українська співачка Джамала дивує фанів не тільки своїм талантом, а й подає приклад чудової мами. Зараз зірка чекає на третю дитину та, попри це, не припиняє працювати. У шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 14 наша журналістка Мирослава Мандзюк поговорила з Джамалою. Співачка розповіла про свої плани, а також про труднощі, які заважають поєднувати роботу й родину. Скільки діток хоче Джамала? І хто допомагає їй у вихованні малечі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 14 від 04.05.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 13 від 27.04.2024