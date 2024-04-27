Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 – дивитися онлайн від 27.04.2024

Випуск 13 | 27.04.2024 | 2024

Дізнайтеся про всі скандали та інтриги про улюблених знаменитостей – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 від 27.04.2024 на сайті СТБ!

Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська досягла неабиякого успіху у своїй професії. Її знає та любить чи не кожен вітчизняний глядач. Крім неймовірного таланту Олеся відома й своєю свідомою проукраїнською позицією. У шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 акторка у відвертому інтерв’ю розповість про проблеми в особистому житті. Чому розпався її перший та єдиний шлюб? Чи планує вона стати мамою? І чи спілкується зі знайомими з Росії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 від 27.04.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 12 від 20.04.2024