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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 - дивитися онлайн від 27.04.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 від 27.04.2024 - дивитися онлайн. Повний випуск Неймовірна правда про зірок 2024 від 27.04.2024 - на сайті СТБ
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Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська досягла неабиякого успіху у своїй професії. Її знає та любить чи не кожен вітчизняний глядач. Крім неймовірного таланту Олеся відома й своєю свідомою проукраїнською позицією. У шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 акторка у відвертому інтерв’ю розповість про проблеми в особистому житті. Чому розпався її перший та єдиний шлюб? Чи планує вона стати мамою? І чи спілкується зі знайомими з Росії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 13 від 27.04.2024 на сайті СТБ!

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