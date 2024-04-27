Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 13 — смотерть онлайн от 27.04.2024

Выпуск 13 | 27.04.2024 | 2024

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Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская достигла большого успеха в своей профессии. Ее знает и любит едва ли не каждый отечественный зритель. Кроме невероятного таланта Олеся известна и своей сознательной проукраинской позицией. В шоу Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 13 актриса в откровенном интервью расскажет о проблемах в личной жизни. Почему распался ее первый и единственный брак? Планирует ли она стать мамой? И общается ли со знакомыми из России? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2024 выпуск 13 от 27.04.2024 на сайте СТБ!

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