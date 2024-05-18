Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 – дивитися онлайн від 18.05.2024

Випуск 16 | 18.05.2024 | 2024

Будьте в курсі всіх найцікавіших новин зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 від 18.05.2024 на сайті СТБ!

Євробачення 2024 вже закінчилося, а скандали – ні. Все почалося з дискваліфікації одного з учасників пісенного конкурсу. А продовжилося скандалом про гендерну рівність у складі українського національного журі. Що сталося? Дивіться в шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16.

Крім того ми покажемо змагання між Анною Трінчер і Сергієм Лиховодою. Знаменитості спробують довести, що вони чудово розуміють зіркових дітей. Хто відгадає більше слів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 від 18.05.2024 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Неймовірна правда про зірок 2024 № 15 від 11.05.2024