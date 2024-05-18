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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 - дивитися онлайн від 18.05.2024

Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 від 18.05.2024 - дивитися онлайн. Повний випуск Неймовірна правда про зірок 2024 від 18.05.2024 - на сайті СТБ
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Будьте в курсі всіх найцікавіших новин зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 від 18.05.2024 на сайті СТБ!

Євробачення 2024 вже закінчилося, а скандали – ні. Все почалося з дискваліфікації одного з учасників пісенного конкурсу. А продовжилося скандалом про гендерну рівність у складі українського національного журі. Що сталося? Дивіться в шоу Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16.

Крім того ми покажемо змагання між Анною Трінчер і Сергієм Лиховодою. Знаменитості спробують довести, що вони чудово розуміють зіркових дітей. Хто відгадає більше слів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2024 випуск 16 від 18.05.2024 на сайті СТБ!

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