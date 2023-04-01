Неймовірна правда про зірок выпуск 9 от 01.04.2023 смотреть онлайн

Выпуск 9 | 01.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 9 от 01.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, как живут и зарабатывают знаменитости во время войны, почему украинцы недовольны творчеством некоторых певцов и почему Лорак и Повалий уже запрещают даже на россии? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 9.

С начала полномасштабной войны весь мир изо всех сил пытается бойкотировать и кенселить все русское. Украинцы также стали более внимательными и к своим гражданам. Хотите узнать, каким звездам не прощают скандалы? И кто из певцов решил закончить свою музыкальную карьеру из-за хейта? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 9.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Слава Демин об отношениях с бывшей и ухаживаниях российских певцов