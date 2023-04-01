Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн

Выпуск 9 | 01.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9 від 01.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, як живуть і заробляють знаменитості під час війни, чому українці не задоволені творчістю деяких співаків і чому Лорак і Повалій вже забороняють навіть на росії? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9.

З початку повномасштабної війни увесь світ з усіх сил намагається бойкотувати та кенселити все російське. Українці також стали більш пильними і до своїх громадян. Хочете дізнатися, яким зіркам не пробачають скандалів? І хто зі співаків вирішив закінчити свою музичну кар'єру через хейт? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Слава Дьомін про стосунки з колишньою і залицяння російських співаків