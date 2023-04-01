Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 9 випуск. Неймовірна правда про зірок 9 випуск от 01.04.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 8

 Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 7

 Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 6

 Неймовірна правда про зірок випуск 9 від 01.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 5
Неймовірна правда про зірок Выпуск 9 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9
Выпуск 9 | 01.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9 від 01.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, як живуть і заробляють знаменитості під час війни, чому українці не задоволені творчістю деяких співаків і чому Лорак і Повалій вже забороняють навіть на росії? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9.

З початку повномасштабної війни увесь світ з усіх сил намагається бойкотувати та кенселити все російське. Українці також стали більш пильними і до своїх громадян. Хочете дізнатися, яким зіркам не пробачають скандалів? І хто зі співаків вирішив закінчити свою музичну кар'єру через хейт? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Слава Дьомін про стосунки з колишньою і залицяння російських співаків

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ