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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 8 від 25.03.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 8 від 25.03.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 7

 Неймовірна правда про зірок випуск 8 від 25.03.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 6

 Неймовірна правда про зірок випуск 8 від 25.03.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 5

 Неймовірна правда про зірок випуск 8 від 25.03.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 4
Неймовірна правда про зірок Випуск 8 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 8
Випуск 8 | 25.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 8 від 25.03.2023 на сайті СТБ! Цей тиждень був багатим на події зіркового життя. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто з російських співаків залицявся до Слави Дьоміна, які зіркові скандали закінчилися залою суду і чому голлівудські зірки вирішили вивчити українську мову. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн Неймовірну правда про зірок 2023 випуск 8.

Українка вперше виграла в конкурсі національних костюмів на Міс Всесвіт, Злата Огнєвіч приміряла на себе образ ворожки й провела обряд на смерть путіна, а Світлана Лобода розкритикувала дії російської влади і зробила приголомшливу заяву. Детальніше про ці події ви дізнаєтеся в дайджесті найгарячіших новин – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 8 на СТБ!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: цинізм Оскара 2023 й кошмар усіх росіян

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