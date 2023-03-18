Неймовірна правда про зірок випуск 7 від 18.03.2023 дивитись онлайн

Випуск 7 | 18.03.2023 | 2023

У шоу Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 7 ви дізнаєтеся, хто з українських артистів скористався дозволом на тимчасовий виїзд за кордон від Мінкульту, кого із зірок України найбільше бояться на росії та хто зі світових селебрітіз продовжує активно підтримувати Україну.

У 7 випуску шоу Неймовірна правда про зірок 2023 ви почуєте результати кінопремії Оскар 2023, яка відбулася днями. Найбільше вони вразили українців, які чекали від організаторів підтримки, натомість отримали відверте ігнорування. Президенту України Володимиру Зеленському не дали можливості виступити з промовою, документальний фільм про російського «опозиціонера» Навального став переможцем у своїй категорії, а про війну в України не згадали жодного разу…

Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 7 на СТБ – почуйте про феномен Степана Гіги, Павла Зіброва й Іво Бобула.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: найгучніші скандали та щирі вибачення