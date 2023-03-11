Неймовірна правда про зірок випуск 6 від 11.03.2023 дивитись онлайн

Випуск 6 | 11.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 6 від 11.03.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, скільки грошей зібрав Святослав Вакарчук на благодійному концерті в Лондоні. Побачите, у який скандал потрапила блогерка Ксюша Манекен, а також почуєте, за що австралійський актор Ліам Гемстот подав до суду на свою колишню дружину Майлі Сайрус.

Журналістка проєкту Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк побувала на прем’єрі найочікуванішого українського мультфільму Мавка. Лісова пісня. На заході Мирослава дізналася, які українські актори дублювали персонажів і як Юлія Саніна отримала пропозицію стати ведучою Євробачення 2023. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 6.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: українки, якими захоплюється весь світ