Неймовірна правда про зірок выпуск 6 от 11.03.2023 смотреть онлайн

Выпуск 6 | 11.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 6 от 11.03.2023 на сайте СТБ! В программе вы узнаете, сколько денег собрал Святослав Вакарчук на благотворительном концерте в Лондоне. Увидите, в какой скандал попала блогерша Ксюша Манекен, а также услышите, за что австралийский актер Лиам Гемстот подал в суд на свою бывшую жену Майли Сайрус.

Журналистка проекта Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк побывала на премьере самого ожидаемого украинского мультфильма Мавка. Лесная песня. На мероприятии Мирослава узнала, какие украинские актеры дублировали персонажей и как Юлия Санина получила предложение стать ведущей Евровидения 2023. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 6.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: украинки, которыми восхищается весь мир