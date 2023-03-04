Неймовірна правда про зірок выпуск 5 от 04.03.2023 смотреть онлайн

Выпуск 5 | 04.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 5 от 04.03.2023 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, кто самые влиятельные украинские женщины, которыми увлекается весь мир, побываете в гостях у популярной украинской актрисы Наталки Денисенко и услышите, какое блюдо Евгений Клопотенко готов приготовить для последнего ужина путина.

В проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 5 вы узнаете, как и чем живут участники шоу Холостячка и Холостяк, кто из них защищает нашу страну и снимает репортажи из горячих точек и кто удивит подробностями личной жизни. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: каким был для украинцев год несгибаемости?