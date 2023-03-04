Неймовірна правда про зірок випуск 5 від 04.03.2023 дивитись онлайн

Выпуск 5 | 04.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 5 від 04.03.2023 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто найвпливовіші українські жінки, якими захоплюється весь світ, побуваєте в гостях у популярної української актриси Наталки Денисенко та почуєте, яку страву Євген Клопотенко готовий приготувати для останньої вечері путіна.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 5 ви дізнаєтесь, як і чим живуть учасники шоу Холостячка та Холостяк. Хто з них захищає нашу країну та знімає репортажі з гарячих точок, а хто здивує подробицями особистого життя. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: яким був для українців рік незламності?