Неймовірна правда про зірок випуск 4 від 25.02.2023 дивитись онлайн

Выпуск 4 | 25.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 4 від 25.02.2023 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекає дайджест найголовніших подій тижня, ексклюзивне інтерв’ю родини Решетніків і спогади про рік незламності. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Рік повномасштабної війни не зламав українців, навпаки, об’єднав і зробив сильнішими. Зірки також не залишилися осторонь захисту нашої країни і вступили до лав ТрО та ЗСУ. Хочете дізнатися, хто і як захищає Україну від окупантів? Яким був найважчий рік у житті українців? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 4 на СТБ!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: службові романи зірок і подарунки за мільйони доларів