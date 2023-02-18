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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 3 від 18.02.2023 дивитись онлайн

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 Неймовірна правда про зірок випуск 3 від 18.02.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 1

 Неймовірна правда про зірок випуск 3 від 18.02.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Прем’єра Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться з 4 лютого на СТБ

 Неймовірна правда про зірок випуск 3 від 18.02.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2020: випуск 14 від 16.05.2020
Неймовірна правда про зірок Випуск 3 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 3
Випуск 3 | 18.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 3 від 18.02.2023 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви побачите, як змінилося життя артистів після народження дітей. Також ви дізнаєтеся, у кого з зірок був службовий роман, і побачите, які подарунки дарують одне одному закохані знаменитості. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 3.

Фанати уважно стежать за новими стосунками своїх кумирів. Тому телеведучому Володимиру Остапчуку не вдалося довго приховувати свої нові стосунки з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Хочете дізнатися, за що на Надю Дорофєєву обвалилася хвиля хейту та ненависті? Який шанувальник засипає Лесю Нікітюк квітами та кульками? І який перформанс влаштувала топ-модель Аліна Байкова на червоній доріжці? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 3.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: нові імена в українському шоу-бізнесі та санкції проти артистів-пропагандистів

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