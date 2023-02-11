Неймовірна правда про зірок випуск 2 від 11.02.2023 дивитись онлайн

Выпуск 2 | 13.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 2 від 11.02.2023 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні ви дізнаєтеся, хто з артистів-пропагандистів потрапив під санкції і потроху почав перевзуватися. А також почуєте імена нових українських артистів, які полюбилися українцям під час війни.

У 2 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 ви побачите правдиві історії про вже дорослих зіркових дітей. Для кого з артистів діти – не лише їхні найкращі друзі, а й колеги? Чим займаються діти відомих батьків? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 2.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: найгучніші зіркові скандали та надздібності артистів