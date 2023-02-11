Неймовірна правда про зірок выпуск 2 от 11.02.2023 смотреть онлайн

Выпуск 2 | 13.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 2 от 11.02.2023 на сайте телеканала СТБ! Сегодня вы узнаете, кто из артистов-пропагандистов попал под санкции и понемногу начал переобуваться. А также услышите имена новых украинских артистов, полюбившихся украинцам во время войны.

В 2 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 вы увидите правдивые истории об уже взрослых звездных детях. Для кого из артистов дети – не только их лучшие друзья, но и коллеги? Чем занимаются дети известных родителей? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 2.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: самые громкие звездные скандалы и сверхспособности артистов