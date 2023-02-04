Неймовірна правда про зірок выпуск 1 от 04.02.2023 смотреть онлайн

Выпуск 1 | 08.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 1 от 04.02.2023 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вас ждут самые громкие скандалы современности. Хотите узнать, почему на россии Машу Ефросинину признали террористкой и как звезда отреагировала на эту новость? Чем закончился отдых Николая Тищенко в Таиланде? Какой скандал возник между Тиной Кароль и Христиной Соловий? И какие шутки украинцев доводят россиян до слез? Не пропустите самые интересные новости из мира шоу-бизнеса – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 1.

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