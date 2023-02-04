Неймовірна правда про зірок випуск 1 від 04.02.2023 дивитись онлайн

Випуск 1 | 08.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 1 від 04.02.2023 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекають найгучніші скандали сучасності. Хочете дізнатися, чому на росії Машу Єфросініну признали терористкою і як зірка відреагувала на цю новину? Чим закінчився відпочинок Миколи Тищенка в Таїланді? Який скандал виник між Тіною Кароль і Христиною Соловій? І які жарти українців доводять росіян до сліз? Не пропусіть найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 1.

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