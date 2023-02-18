Неймовірна правда про зірок выпуск 3 от 18.02.2023 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 18.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 3 от 18.02.2023 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы увидите, как изменилась жизнь артистов после рождения детей. Также вы узнаете, у кого из звезд был служебный роман, и увидите, какие подарки дарят друг другу влюбленные знаменитости. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 3.

Фанаты внимательно следят за новыми отношениями своих кумиров. Поэтому телеведущему Владимиру Остапчуку не удалось долго скрывать свои новые отношения с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Хотите узнать, за что на Надю Дорофееву обрушилась волна хейта и ненависти? Какой поклонник засыпает Лесю Никитюк цветами и шариками? И какой перфоманс устроила топ-модель Алина Байкова на красной дорожке? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 3.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: новые имена в украинском шоу-бизнесе и санкции против артистов-пропагандистов