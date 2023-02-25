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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 4 от 25.02.2023 смотреть онлайн

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Неймовірна правда про зірок

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Неймовірна правда про зірок Выпуск 4 Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 4
Выпуск 4 | 25.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 4 от 25.02.2023 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вас ждет дайджест самых главных событий недели, эксклюзивное интервью семьи Решетников и воспоминания о годе несокрушимости. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Год полномасштабной войны не сломал украинцев, наоборот, объединил и сделал сильнее. Звезды также не остались в стороне от защиты нашей страны и вступили в ряды ТрО и ВСУ. Хотите узнать, кто и как защищает Украину от оккупантов? Каким был самый тяжелый год в жизни украинцев? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 4 на СТБ!

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