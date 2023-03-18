Неймовірна правда про зірок выпуск 7 от 18.03.2023 смотреть онлайн

Выпуск 7 | 18.03.2023 | 2023

В шоу Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 7 вы узнаете, кто из украинских артистов воспользовался разрешением на временный выезд за границу от Минкульта, кого из звезд Украины больше всего боятся на россии и кто из мировых селебритиз продолжает активно поддерживать Украину.

В 7 выпуске шоу Неймовірна правда про зірок 2023 вы услышите результаты кинопремии Оскар 2023, которая состоялась на днях. Больше всего они поразили украинцев, которые ждали от организаторов поддержки, но получили откровенное игнорирование. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможности выступить с речью, документальный фильм о российском «оппозиционере» Навальном стал победителем в своей категории, а о войне в Украине не вспомнили ни разу…

Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 7 на СТБ – услышьте о феномене Степана Гиги, Павла Зиброва и Иво Бобула.

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