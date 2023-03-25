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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 8 от 25.03.2023 смотреть онлайн

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Выпуск 8 | 25.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 8 от 25.03.2023 на сайте СТБ! Эта неделя была богата событиями звездной жизни. В сегодняшней программе вы узнаете, кто из российских певцов ухаживал за Славой Деминым, какие звездные скандалы закончились залом суда и почему голливудские звезды решили выучить украинский язык. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн Невероятную правда о звездах 2023 выпуск 8.

Украинка впервые выиграла в конкурсе национальных костюмов на Мисс Вселенная, Злата Огневич примерила на себя образ гадалки и провела обряд на смерть путина, а Светлана Лобода раскритиковала действия российских властей и сделала потрясающее заявление. Подробнее об этих событиях вы узнаете в дайджесте самых горячих новостей – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 8 на СТБ!

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: цинизм Оскара 2023 и кошмар всех россиян

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