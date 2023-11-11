Неймовірна правда про зірок выпуск 36 от 11.11.2023 смотреть онлайн

Выпуск 36 | 11.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 36 от 11.11.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы вместе с Мирославой Мандзюк побываете за кулисами церемонии награждения лучших отцов. Журналистка пообщается с приглашенными звездами и узнает интересные факты и последние новости из их жизни. Кто одержал победу в номинации лучший папа ? Узнайте прямо сейчас!

В проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 36 вы услышите истории звезд, которые заявили о завершении карьеры и занялись другим делом. Часто завершение чего-то одного – это начало чего-то совершенно нового. Хотите узнать, кто из звезд завершил карьеру и перешел в другую сферу? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 36.

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