Неймовірна правда про зірок выпуск 35 от 04.11.2023 смотреть онлайн

Выпуск 35 | 04.11.2023 | 2023

Екатерина Кухар намекнула подписчикам на развод, Светлана Лобода вляпалась в новый языковой скандал, а Оля Цибульская выпустила книгу о принятии себя. Какие еще сенсации произошли в мире шоу-бизнеса? Смотрите онлайн в проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 35 от 04.11.2023!

После второго развода в сердце Никиты Добрынина вновь поселилась любовь – журналистка Мирослава Мандзюк взяла откровенное интервью у телеведущего в проекте Неймовірна правда про зірок. Мирно ли он развелся с бывшей женой Дашей Квитковой? Действительно ли Никита Добрынин снова влюбился? И как он боролся с паническими атаками? Не пропустите эксклюзивное интервью с холостяком – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 35 на сайте телеканала СТБ.

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