Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн

Випуск 35 | 04.11.2023 | 2023

Катерина Кухар натякнула підписникам на розлучення, Світлана Лобода вляпалася в новий мовний скандал, а Оля Цибульська випустила книгу про прийняття себе. Які ще сенсації сталися у світі шоу-бізнесу? Дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 35 від 04.11.2023!

Після другого розлучення в серці Нікіти Добриніна знову поселилося кохання – журналістка Мирослава Мандзюк узяла відверте інтерв’ю в телеведучого в проєкті Неймовірна правда про зірок. Чи мирно він розійшовся з колишньою дружиною Дашею Квітковою? Чи справді Нікіта Добринін знову закохався? І як він боровся з панічними атаками? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю з холостяком – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 35 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: містика в житті зірок