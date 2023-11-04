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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34

 Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 33

 Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 32

 Неймовірна правда про зірок випуск 35 від 04.11.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31
Неймовірна правда про зірок Випуск 35 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 35
Випуск 35 | 04.11.2023 | 2023

Катерина Кухар натякнула підписникам на розлучення, Світлана Лобода вляпалася в новий мовний скандал, а Оля Цибульська випустила книгу про прийняття себе. Які ще сенсації сталися у світі шоу-бізнесу? Дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 35 від 04.11.2023!

Після другого розлучення в серці Нікіти Добриніна знову поселилося кохання – журналістка Мирослава Мандзюк узяла відверте інтерв’ю в телеведучого в проєкті Неймовірна правда про зірок. Чи мирно він розійшовся з колишньою дружиною Дашею Квітковою? Чи справді Нікіта Добринін знову закохався? І як він боровся з панічними атаками? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю з холостяком – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 35 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: містика в житті зірок

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