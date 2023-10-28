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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 33

 Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 32

 Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31

 Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 30
Неймовірна правда про зірок Випуск 34 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34
Випуск 34 | 28.10.2023 | 2023

Містика в житті зірок, найгучніші скандали й провокаційні заяви – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34 від 28.10.2023 на сайті СТБ!

У цьому випуску проєкту СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 ви дізнаєтеся про ТОП-5 скандальних висловлювань знаменитостей, за які вони отримали шквал критики. Також Надія Матвєєва й Григорій Решетнік розкриють подробиці скандального весілля Олега Захарова, аб’юзивних стосунків українських зірок і надприродних здібностей світових селебріті. Хто з голлівудських акторів бачить духів та вміє читати думки? Хто з колег підтримав скандальну заяву Іво Бобула? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Ivan Navi про народження сина й особисте життя

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