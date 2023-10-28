Неймовірна правда про зірок випуск 34 від 28.10.2023 дивитись онлайн

Випуск 34 | 28.10.2023 | 2023

Містика в житті зірок, найгучніші скандали й провокаційні заяви – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34 від 28.10.2023 на сайті СТБ!

У цьому випуску проєкту СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 ви дізнаєтеся про ТОП-5 скандальних висловлювань знаменитостей, за які вони отримали шквал критики. Також Надія Матвєєва й Григорій Решетнік розкриють подробиці скандального весілля Олега Захарова, аб’юзивних стосунків українських зірок і надприродних здібностей світових селебріті. Хто з голлівудських акторів бачить духів та вміє читати думки? Хто з колег підтримав скандальну заяву Іво Бобула? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 34.

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