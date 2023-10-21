Неймовірна правда про зірок випуск 33 від 21.10.2023 дивитись онлайн

Випуск 33 | 21.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 33 від 21.10.2023 на сайті СТБ! Скандал за участю Віталія Козловського та його колишнього продюсера Ігоря Кондратюка набирає обертів. Що вони не можуть поділити? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Також у сьогоднішній програмі ви побачите, хто із зірок вирішила стати мамою лише після 40 років. Дізнаєтеся, життя кого з відомих людей висіло на волосині, але їм дивом вдалося врятуватися. А також побачите ексклюзивне інтерв’ю з українським співаком Ivan Navi. Таких подробить про його життя ви точно не знали. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 33.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Світлана Тарабарова про материнство, кар’єру та стосунки з чоловіком