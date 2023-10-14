Неймовірна правда про зірок випуск 32 від 14.10.2023 дивитись онлайн

Випуск 32 | 14.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 32 від 14.10.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекає багато цікавого. Багатодітна мама і відома співачка Світлана Тарабарова поділиться секретами виховання дітей і своїми правилами, завдяки яким вона встигає бути мамою, будувати кар’єру, мати чудові стосунки з чоловіком і гарно виглядати.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 32 ви побачите ТОП 5 зірок, яких підловили на використанні фотошопу. Про що свідчить прагнення зірок бути ідеальними? Хто найчастіше попадається на фоторедагуванні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 32.

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