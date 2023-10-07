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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 30

 Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 29

 Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28

 Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 27
Неймовірна правда про зірок Випуск 31 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31
Випуск 31 | 07.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31 від 07.10.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про скандали та інтриги в українському шоу-бізнесі. Чиї стосунки тріщать по швам? Хто із зірок судяться зі своїми колишніми, бо не змогли полюбовно поділити майно й право виховувати дітей? І хто з талановитих і відомих розірвав стосунки з токсичними батьками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31.

Журналістка Мирослава Мандзюк побувала на врученні музичної премії, де дізналася останні новини з життя знаменитостей. Чи погрожують блогеру Богдану Беспалову за його провокативні заяви? Як Нікіта Добринін прокоментував розлучення з Дашею Квітковою? І хто з українських співачок отримала найбільше нагород? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: ексклюзивне інтерв’ю з коміком і блогером Кирилом Ганіним

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