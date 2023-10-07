Неймовірна правда про зірок випуск 31 від 07.10.2023 дивитись онлайн

Випуск 31 | 07.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31 від 07.10.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про скандали та інтриги в українському шоу-бізнесі. Чиї стосунки тріщать по швам? Хто із зірок судяться зі своїми колишніми, бо не змогли полюбовно поділити майно й право виховувати дітей? І хто з талановитих і відомих розірвав стосунки з токсичними батьками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31.

Журналістка Мирослава Мандзюк побувала на врученні музичної премії, де дізналася останні новини з життя знаменитостей. Чи погрожують блогеру Богдану Беспалову за його провокативні заяви? Як Нікіта Добринін прокоментував розлучення з Дашею Квітковою? І хто з українських співачок отримала найбільше нагород? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 31.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: ексклюзивне інтерв’ю з коміком і блогером Кирилом Ганіним